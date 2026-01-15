Размер шрифта
В Совфеде словами «что-то там сдувается» отреагировали на заявление Мерца о сближении с РФ

Пушков заявил, что в Европе что-то сдувается после слов Мерца о сближении с РФ
Yves Herman/Reuters

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о восстановлении отношений с Россией.

«И даже Мерц... Что-то там сдувается в евроцитадели», — написал он.

15 января Мерц назвал Российскую Федерацию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что ФРГ с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией.

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин заявлял, что готов к контактам с канцлером Германии.

В конце декабря представитель правительства Германии Штеффен Майер заявил, что не располагает сведениями о том, планирует ли Мерц телефонный разговор с Путиным. Майер отметил, что Берлин никогда принципиально не исключал такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить по этой теме.

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.

