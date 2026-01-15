Размер шрифта
Политика

В МИД РФ отреагировали на планы по милитаризации Европы

Захарова: Россия со всей серьезностью относится к милитаризации Европы
РИА Новости

Россия со всей серьезностью относится к милитаризации европейских государств. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы внимательно отслеживаем практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран, наращивание их военного потенциала, в том числе у российских границ», — заявила дипломат.

К этому также относится размещение ударных систем у границ России, масштабные военные учения, имеющие провокационный характер, а также накачивание оружием киевского режима, отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не намерена мириться с действиями стран, которые несут потенциальную угрозу безопасности страны, а значит, Москва будет учитывать новую реальность при военном планировании.

29 августа Захарова заявила, что НАТО продолжает ничем не обоснованную милитаризацию Европы, добравшись уже до Болгарии.

В конце сентября российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарские власти намерены построить в стране крупнейшую военную базу НАТО. Дипломат отметила, что государства альянса не скрывают намерения проводить дальнейшую милитаризацию восточного фланга. Так, власти Болгарии планируют не только строительство базы НАТО по соглашению с Италией, но и закупки нового оружия, создание «коридоров военной мобильности» для «облегчения передвижения войск».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.

