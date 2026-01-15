Развеян миф о влиянии менопаузы на риск развития диабета

Раннее наступление менопаузы повышает риск ишемической болезни сердца или инсульта, но не сахарного диабета. Это показало исследование, опубликованное в журнале Menopause.

Ранее считалось, что ранний (40-45 лет) или преждевременный климакс (до 40 лет) может способствовать развитию диабета как первого, так и второго типа.

Диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате организм почти полностью перестает вырабатывать этот гормон, и человеку с самого начала заболевания требуется регулярное введение инсулина. Диабет второго типа связан не с отсутствием инсулина, а с тем, что клетки организма теряют к нему чувствительность.

Гипотезу о высоком риске диабета при ранней менопаузе связывали с гормональными изменениями, которые часто сопровождаются увеличением жировой массы и ростом инсулинорезистентности. Эти факторы связаны с нарушением углеводного обмена.

Чтобы проверить это предположение, ученые проанализировали данные почти 147 тысяч женщин. Средняя продолжительность наблюдения составила 14,5 года, а средний возраст участниц — около 60 лет. У примерно 60% женщин выявили избыточную массу тела или ожирение. За время наблюдений диабет был диагностирован у 4,5% участниц.

Анализ с учетом сопутствующих факторов показал, что возраст наступления менопаузы не был статистически значимо связан с риском развития диабета — ни в период гормональных перестроек, ни до него.

При этом исследование выявило четкую связь диабета с другими факторами риска. Заболевание значительно чаще развивалось у курящих женщин, при ожирении, низком потреблении овощей, избыточном употреблении соли, а также на фоне приема препаратов для снижения уровня холестерина. Авторы подчеркивают, что в отличие от возраста наступления менопаузы, эти факторы поддаются коррекции, а значит, могут стать ключевыми мишенями для профилактики.

