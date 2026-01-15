Размер шрифта
В центре нидерландского города произошли взрывы

RTL: два взрыва вызвали пожар в нидерландском городе Утрехт
Shutterstock/FOTODOM

Взрывы произошли в центре нидерландского города Утрехт, а затем начался крупный пожар. Об этом сообщает RTL.

«В центре Утрехта поступают сообщения о крупном пожаре и нескольких взрывах в районе Виссерштег», — говорится в публикации.

По данным пожарной городской службы Утрехта, известно как минимум об одном пострадавшем.

NL Times в свою очередь сообщает об одном взрыве, который произошел на исторической узкой улице Утрехта, застроенной старыми домами. Услышав звук взрыва, жители близлежащих районов позвонили в службы экстренной помощи. Взрыв вызвал сильный пожар. На место прибыли десятки служб экстренного реагирования.

Спасатели также эвакуировали людей из домов и предприятий, расположенных по соседству. О причинах произошедшего не сообщается.

До этого взрыв произошел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Всего травмы получили девять человек

Ранее сообщалось о взрыве газа в Уссурийске.

