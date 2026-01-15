Размер шрифта
В США объяснили, почему у ВСУ «трескается» фронт

Аналитик Кастехельми: силы ВСУ на фронте растянуты до предела
Sofia Gatilova/Reuters

Силы ВСУ на линии фронта «растянуты до предела», поэтому если они пытаются ослабить давление в одном месте, то фронт «трескается» в другом. Об этом газете The Financial Times рассказал военный аналитик финской исследовательской группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

«Украинские силы растянуты до предела, поэтому если они пытаются ослабить давление, например, под Купянском, фронт затем трескается в другом месте», — отметил военный аналитик финской исследовательской группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Газета пишет, что Украина пытается удержать линии фронта «разнородным» набором подразделений, у которых разный уровень подготовки, оснащения и мотивации. И все чаще Киев полагается на штурмовые подразделения, которые бросают на наиболее проблемные участки фронта для стабилизации ситуации.

«Украинцы отдают приоритет укомплектованию личным составом и оснащением именно штурмовых полков. Им в первую очередь выделяется бронетехника, а за счет мобилизованных их численность восполняется быстрее, чем у других бригад», — подчеркнул военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

14 января 2025 года министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК сейчас разыскивают два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть. Федоров указал и на то, что он возглавил Минобороны «с минусом в 300 млрд гривен».

Также в конце 2025 года ТАСС сообщал, что из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тысяч солдат. А главком ВСУ Александр Сырский в конце 2025 года называл обстановку на фронте для ВСУ «сложной». Издание The Times прогнозировало, что в 2026 году украинская армия может столкнуться с недостатком финансирования, человеческих ресурсов и «оптимизма».

Ранее на Западе заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет.

