Силы ВСУ на линии фронта «растянуты до предела», поэтому если они пытаются ослабить давление в одном месте, то фронт «трескается» в другом. Об этом газете The Financial Times рассказал военный аналитик финской исследовательской группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Газета пишет, что Украина пытается удержать линии фронта «разнородным» набором подразделений, у которых разный уровень подготовки, оснащения и мотивации. И все чаще Киев полагается на штурмовые подразделения, которые бросают на наиболее проблемные участки фронта для стабилизации ситуации.

«Украинцы отдают приоритет укомплектованию личным составом и оснащением именно штурмовых полков. Им в первую очередь выделяется бронетехника, а за счет мобилизованных их численность восполняется быстрее, чем у других бригад», — подчеркнул военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

14 января 2025 года министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК сейчас разыскивают два миллиона украинцев, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть. Федоров указал и на то, что он возглавил Минобороны «с минусом в 300 млрд гривен».

Также в конце 2025 года ТАСС сообщал, что из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тысяч солдат. А главком ВСУ Александр Сырский в конце 2025 года называл обстановку на фронте для ВСУ «сложной». Издание The Times прогнозировало, что в 2026 году украинская армия может столкнуться с недостатком финансирования, человеческих ресурсов и «оптимизма».

