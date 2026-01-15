Путин обратился к новым послам западных стран

Путин принял верительные грамоты и обратился к послам западных стран

Президент России Владимир Путин в Кремле принял верительные грамоты у иностранных послов. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

На состоявшейся в четверг торжественной церемонии в Кремле он принял верительный грамоты от глав дипломатических миссий 32 стран, в том числе — от первого после прихода к власти талибов (движение внесено в список террористических организаций) посла Исламского Эмирата Афганистан.

Путин также обратился к послам западных стран, присутствовавшим на церемонии (Австрия, Италия, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция).

«Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов», — сказал он.

Путин также подчеркнул, выступая перед дипломатами, что РФ будет добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока украинская сторона не готова к миру.

Ранее Путин заявил о деградации обстановки в мире.