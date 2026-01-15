Правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина

Правоохранители установили личность организатора покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

«В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступления, в отношении него было возбуждено уголовное дело», — сообщала защита Александра Пермякова, осужденного пожизненно за покушение на Прилепина.

6 мая 2023 года в районе поселка Пионерский Нижегородской области, где проживал Прилепин, взорвался автомобиль, в котором находились писатель и его боевой товарищ Александр Шубин. Прилепин получил ранения, Шубина спасти не удалось.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, имеющий гражданство Украины и России. Как было установлено в суде, Пермяков следил за Прилепиным в разных регионах России. Весной 2023 года он изготовил два взрывных устройства и установил их под полотно дороги недалеко от дома Прилепина в Нижегородской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

