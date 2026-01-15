Размер шрифта
В сети появились кадры захвата шестого танкера американскими военными

США захватили в Карибском море шестой танкер, которым стало судно под названием Veronica. Кадры операции Южное командование Вооруженных сил США опубликовало в соцсети X.

В сообщении говорится, что министерство войны в координации с другими американскими ведомствами выполняет свою миссию по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии.

На представленном видео видно, как военные США совершают высадку на палубу судна.

В Южном командовании уточнили, что танкер был задержан «без инцидентов».

14 января Reuters сообщил, что американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества судов, используемых для перевозки венесуэльской нефти. Речь идет о десятках танкеров, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американские военные продолжат захватывать все выходящие из латиноамериканской республики танкеры с нефтью, которые не одобрит Вашингтон.

Ранее в США скрыли дальнейшие шаги против танкеров с иранской нефтью.
 
