Путин пообещал добиваться поставленных целей на Украине

Путин: Россия будет добиваться своих целей, пока Киев не готов к урегулированию

Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока украинская сторона не будет готова к миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот, передает Telegram-канал Кремля.

«Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна», — заявил он.

По словам российского лидера, не везде, в том числе в Киеве, к этому готовы, однако Москва надеется, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Путин добавил, что до тех пор, пока этого осознания нет, Россия продолжит «последовательно добиваться поставленных целей».

В ходе выступления глава государства отметил, что мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Он напомнил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

Путин также предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. По словам президента, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Он добавил, что мировому сообществу стило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

Ранее Путин указал на подмену понятия «дипломатия».