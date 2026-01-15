Украинские антикоррупционные органы еще не вручили подозрение Ермаку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) еще не вручали подозрение экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку и не могут сообщить о его местонахождении. Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Рады, прямая трансляция которого велась в YouTube.

По словам Кривоноса, обыски не проводились в кабинете Ермака, но проводились в «других местах». При этом руководитель НАБУ не стал отвечать, проводился ли допрос Ермака, сославшись на тайну досудебного расследования.

28 ноября 2025 года в квартире Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обыска у экс-главы офиса президента Украины были изъяты ноутбуки и телефоны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермак передумал уходить на фронт.