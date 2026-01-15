В Челябинске воспитательницу наказали за грубое обращение с двухлетками

В Челябинске осудили воспитательницу детсада за избиение подопечных. Об этом сообщает СУ СК России по области.

По версии следствия, 37-летняя женщина, работая в детском саду №251 в Тракторозаводском районе Челябинска, с января по апрель прошлого года применяла силу к детям, которым было около двух лет.

В конце апреля о грубом обращении с малолетними стало известно руководству учреждения и правоохранителям, после чего подозреваемую отстранили от работы.

Родители жертв замечали у них синяки, но доказать вину воспитательницы оказалось непросто — записи с камер, являвшиеся главными доказательствами правонарушения, были удалены.

Тем не менее в отношении женщины возбудили уголовное дело, квалифицировав ее действия по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Суд назначил экс-воспитательнице наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее в Екатеринбурге четверо детей обвинили приемную мать в побоях.