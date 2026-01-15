В Госдуме назвали латвийских спортсменов заложниками политики

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что рекомендации Олимпийского комитета Латвии не контактировать с россиянами на Играх-2026 делает спортсменов заложниками политических решений. Ее слова передают РИА Новости.

«Они в этой ситуации стали заложниками своих законов, принятых раньше — не общаться с россиянами, особенно в игровых видах спорта. По отношению к ним начнутся какие-то, возможно, судебные процессы в их стране. Поэтому такие предостережения латвийских спортсменов сейчас понятны — вдруг такое общение с россиянами не понравится кому-то из граждан в стране. Поэтому их заранее предупреждают», — сказала Журова.

Ранее появилась информация о рекомендации латвийским спортсменам избегать во время церемоний награждения и цветочных церемоний любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме сообщили о подготовке иска против Латвии в ЕСПЧ по защите прав российских атлетов.