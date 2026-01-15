Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Катя Лель оценила теорию о том, что Ваня Дмитриенко является реинкарнацией Есенина

Певица Лель заявила, что Дмитриенко может быть реинкарнацией Есенина
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Заслуженная артистка России Катя Лель нашла у Вани Дмитриенко душу поэта Сергея Есенина. Ее цитирует «Пятый канал».

Она прокомментировала шутку, популярную у поклонников Дмитриенко, называющих его реинкарнацией Есенина — Евнешне поэт и певец похожи, поэт родился 3 октября 1895 года, а Дмитриенко 25 октября 2005 — ровно через 110 лет и ровно через 80 лет после кончины Есенина.

«Вы знаете, я ничему не удивлюсь, потому что каждый из нас проходит реинкарнацию, каждая душа наша. И у меня было очень много воплощений. <...> Поэтому запросто, все что угодно может быть», — сказала она.

Катя Лель также отметила, что записывала с молодым артистом кавер на песню «Мой мармеладный» и осталась в восторге, а после Ваня Дмитриенко подарил билет на свой концерт дочери Кати Лель.

Накануне Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет.

Ранее сообщалось, что Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632143_rnd_2",
    "video_id": "record::e466614d-bab9-4de5-9c5d-627848491d2c"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+