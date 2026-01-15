Размер шрифта
«Король» динозавров достигал взрослого размера только в 40 лет

PeerJ: тираннозавр рекс достигал полного размера только к 40 годам жизни
Julius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum

Ученые из Университета штата Оклахома установили, что тираннозавр рекс (Tyrannosaurus rex) достигал полного размера значительно позже, чем считалось ранее, и вырастал до взрослого состояния лишь к 40 годам. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ.

Долгое время считалось, что самый крупный наземный хищник мелового периода набирал максимальную массу уже к 25 годам. Однако новый анализ костей ног показал: рост тираннозавра по весу и размерам занимал примерно на 15 лет больше. Это означает, что большую часть жизни он был средним или относительно небольшим хищником и вынужден был конкурировать за добычу с другими плотоядными динозаврами.

Авторы работы изучили микроструктуру костей голени у 17 особей тираннозавра разных возрастов. Как и у деревьев, рост динозавров фиксировался в виде годичных колец в костной ткани. Исследователи учли не только хорошо заметные кольца, но и плотные группы тонких слоев и скрытые структуры, различимые под поляризованным светом, которые ранее часто игнорировались.

На основе этих данных ученые построили единую кривую роста для вида. Она показала, что быстрый рост в юности сменялся длительным периодом постепенного набора массы. Лишь к четырем десятилетиям жизни тираннозавр рекс достигал размеров, сопоставимых с крупнейшими известными экземплярами весом до восьми тонн.

Полученные результаты меняют представления об экологии вида. Вместо того чтобы большую часть жизни быть доминирующим хищником, тираннозавр, вероятно, последовательно занимал разные экологические ниши по мере взросления.

Ранее ученые выяснили, что некоторые динозавры могли быть яркими, как птицы.

