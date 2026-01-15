Размер шрифта
Пятилетняя девочка и ее мать пострадали при падении лифта в Подмосковье

Лифт рухнул в подмосковном ЖК и пролетел четыре этажа, пострадали мать и дочь
В подмосковном ЖК лифт с женщиной и ее пятилетней дочкой пролетел четыре этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Лифт рухнул в ЖК «Эко Видное 2.0» от застройщика MR Group. Женщина и ребенок отделались ушибами.

Пострадавшая рассказала, что когда они с дочерью зашли в кабину, свет погас, двери заблокировались, а кнопка вызова диспетчера отключилась.

Семья провела в заточении около 30 минут, после чего кабина начала шататься и резко полетела вверх. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, позволив людям выбраться, а затем лифт снова упал.

Жильцы подали жалобы в УК «Купелинка», компанию «Лифтек», обратились полицию и собираются жаловаться в технадзор.

Тем временем в управляющей компании отрицают факт инцидента, по словам представителей, лифт работает в штатном режиме, хотя в настоящее время кабина опечатана.

Ранее глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником. 

