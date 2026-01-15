Размер шрифта
Дочь о травме звезды «Сватов»: «Надо было сразу делать операцию»

Дочь Татьяны Кравченко Анна: актриса восстанавливается после травмы ноги
Виталий Аньков/РИА Новости

Дочь актрисы Татьяны Кравченко Анна Гербачевская рассказала о травме, полученной матерью. Женщину цитирует «СтарХит».

По словам Анны, Кравченко сильно повредила ногу, но сейчас ее самочувствие в норме.

«Все в порядке — травма заживает, лечение идет. Но врачи Склифосовского сказали, что надо было делать сразу операцию», — сказала она.

Женщина добавила, что мама отказалась от хирургического вмешательства из-за графика спектаклей. После этого ее попросили держать ногу в покое, выписали мази и рекомендовали носить ортез.

Гербачевская также опровергла слухи о том, что звезда «Сватов» якобы сбежала из больницы — она подчеркнула, что матери сделали все нужные снимки и отпустили, а контакт с врачом она поддерживает.

Сейчас актриса принимает участие в спектаклях «Шут Балакирев» и «Репетиция оркестра», а также в постановке «Сирена и Виктория», где работает в паре с коллегой по «Сватам» Олесей Железняк. Сейчас нагрузка актрисы снижена, в некоторых сценах она выступает сидя, чтобы не тревожить травмированную ногу.

15 января СМИ сообщили, что 72-летняя Кравченко вышла на театральную сцену с тяжелой травмой ноги — артистка страдает от разрыва ахиллова сухожилия. В театре «Ленком» заявили, что не знают о травме.

