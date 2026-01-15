Размер шрифта
В России хотят ограничить госрегистрацию сделок с наличными на сумму более 5 млн

Минфин призвал запретить крупные сделки с наличными между юрлиацми и физлицами
Минфин России выступил за запрет государственной регистрации сделок между физическими и юридическими лицами с наличными денежными средствами, если сумма превышает 5 млн руб. или 50 млн руб. совокупно за месяц. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с предложением министерства.

В министерстве отметили, что некоторые сделки подлежит государственной регистрации, то есть запись о них должна вноситься в Росреестр.

«К ним относятся сделки с недвижимостью, например, продажа жилого дома, квартиры, сделки по продаже предприятий, договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, земельных участков на срок не менее одного года», — говорится в публикации.

Инициативу о запрете крупных сделок с наличными подготовили в соответствии с планом «обеления» секторов экономики, одобренным российским правительством, пишут журналисты. Уточняется, что в данный момент сделки за наличные деньги никак не регулируются, из-за чего в оборот могут вводиться денежные средства, полученные преступным путем.

Ранее Минфин захотел повысить страховое возмещение по ряду вкладов

