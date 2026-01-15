В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

Американское спортивное издание ESPN предложило возможный вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026.

Заявка почти полностью состоит из хоккеистов Национальной лиги (НХЛ). Единственным представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в списке стал форвард «Северстали» Руслан Абросимов.

Вратарская линия представлена Андреем Василевским, Игорем Шестеркиным и Ильей Сорокиным. Среди защитников названы Михаил Сергачев, Иван Проворов, Владислав Гавриков. Ударную силу составили тройки с участием Кирилла Капризова, Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Александра Овечкина и Валерия Ничушкина.

Олимпийский турнир 2026 года в Милане станет первым с 2014 года, где будут задействованы звезды НХЛ, но российская команда в нем не выступит.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

