Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

В США назвали состав сборной России по хоккею на Олимпиаду
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Американское спортивное издание ESPN предложило возможный вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026.

Заявка почти полностью состоит из хоккеистов Национальной лиги (НХЛ). Единственным представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в списке стал форвард «Северстали» Руслан Абросимов.

Вратарская линия представлена Андреем Василевским, Игорем Шестеркиным и Ильей Сорокиным. Среди защитников названы Михаил Сергачев, Иван Проворов, Владислав Гавриков. Ударную силу составили тройки с участием Кирилла Капризова, Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Александра Овечкина и Валерия Ничушкина.

Олимпийский турнир 2026 года в Милане станет первым с 2014 года, где будут задействованы звезды НХЛ, но российская команда в нем не выступит.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее стало известно, могут ли лишить Доминика Гашека членства в Зале хоккейной славы НХЛ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632131_rnd_7",
    "video_id": "record::7d946fbc-05ae-4909-906a-536ac3635594"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+