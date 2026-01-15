Пятерых мужчин, изнасиловавших женщину в кафе, нашли благодаря чеку на 26 рублей

В Индии мужчины похитили женщину и изнасиловали в придорожном кафе

В Индии задержали мужчин, которые надругались над 42-летней женщиной в штате Харьяна. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, пострадавшая приехала в город Бахадургахар вместе с дядей, чтобы найти работу. Они вышли на остановке, где их ждал двоюродный брат женщины. В этот момент семья заметила пятерых мужчин, которые следили за ними.

Компания запугала родственников, после чего отвезла их и женщину в придорожную закусочную, где над пострадавшей надругались. Позже семья обратилась в полицию.

Изначально женщина заявила, что у нее просто украли несколько вещей, но позже рассказала все детали произошедшего. После этого начались поиски подозреваемых.

Сначала личности мужчин не удавалось установить, но после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что незадолго до произошедшего один из подозреваемых купил в магазине спиртное за 100 рупий, 30 (26 рублей) из которых перевел со своего счета.

Благодаря транзакции владельца и его сообщников вычислили и задержали, на данный момент неустановленной остается личность только одного мужчины, его еще не поймали.

