Китайцы и европейцы под баном: что показали на Детройтском автосалоне

В США открылся международный Детройтский автосалон. В «Город моторов» автопроизводители привезли более 40 новинок. Подробнее о них – в материале «Газеты.Ru».

Североамериканское автошоу (NAIAS) в Детройте стартовало 14 января, оно продлится две недели. Традиционно, на выставке в автомобильной столице США наиболее широко представлены местные компании. Однако в прежние годы сюда традиционно съезжались европейские бренды и даже китайцы, в этом году неожиданно сказался политический бэкграунд — новинок нет ни от Европы, ни от КНР.

Bronco

Возрожденный культовый внедорожник Ford Bronco представлен на выставке в рейдовой версии RTR, — предназначенной для скоростной езды по бездорожью. За основу взяли Bronco с четырехдверным кузовом, турбомотором 2.3 и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Спецверсия получила увеличенные колеса с внедорожными шинами внешним диаметром 33 дюйма и облегченную переднюю подвеску, улучшающую маневренность.

Внедорожник Ford Bronco RTR на выставке Detroit Auto Show 2026 в Детройте, 13 января 2026 года Rebecca Cook/Reuters

Также на Bronco RTR установлены усиленные амортизаторы, позволяющие не сбавлять скорость на крупных неровностях. Двигатель получил более мощный вентилятор и оригинальную программу управления, базирующуюся на гоночных технологиях. По словам конструкторов машины, перед ними стояла задача — уменьшить «турбояму», чтобы мотор тянул сразу после нажатия на газ. Это критично в случае проезда песчаных ловушек.

Еще одну рейдовую машину подготовила к Детройтскому мотор-шоу тюнинг-компания AEV — это пикап Ford F-Series Super Duty. Он получил дизайнерские бамперы, внушительные внедорожные колеса с внешним диаметром 40 дюймов и доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом. Среди внешнего оформления — графические элементы по бокам кузова и различные аксессуары, включая брызговики и дополнительные фары.

Chrysler

Американский бренд Chrysler, ныне входящий в международный концерн Stellantis, превратил минивэн Chrysler Pacifica в автомобиль для длительных экспедиций. Концепт Chrysler Pacifica Grizzly Peak получил увеличенный дорожный просвет (спереди на 70 мм, сзади на 51 мм), защитную пленку в нижней части кузова и дополнительное оборудование для отдыха на природе.

Chrysler Pacifica Grizzly Peak Chrysler

Автомобиль окрашен в серый матовый цвет, на 18-дюймовых дисках – колеса с внедорожным протектором, предусмотрен экспедиционный багажник на крыше. В салоне минивэна оборудовано спальное место для двух человек. Под капотом – бензиновый мотор V6 мощностью 291 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Привод у автомобиля — полный.

Ram

Похоже, «зеленая повестка» стремительно теряет актуальность: бензиновый 6,2-литровый турбомотор V8 вернулся на пикапы Ram спустя два года после того, как с ним официально попрощались. Легковой грузовик 1500 SRT TRX оснастили доработанным агрегатом мощностью 777 л.с., что на 75 л.с. мощнее прежней версии. Также по энерговооруженности пикап обходит основного конкурента – Ford F-150 Raptor.

Ram 1500 SRT TRX Ram

Двигатель агрегатирован с модернизированной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, в наличии и понижающая передача. С места до «сотни» пикап способен ускориться за 3,5 с.

У семейства Ram Power Wagon расширена линейка двигателей. В дополнение к бензиновому мотору они получили 6,7-литровый дизель V8 марки Cummins, который выдает 430 л.с. и более 1,5 тыс. Нм крутящего момента.

Jeep

К североамериканскому автошоу и 85-летию Jeep приурочил спецверсию своего культового внедорожника Wrangler и пикапа Gladiator. Модификация будет выпущена ограниченным тиражом. Также на стенде компании красуется не менее легендарный Cherokee, который уже лишен рамы, зато в арсенале есть гибридная силовая установка на основе турбомотора 1.6. Также в числе новинок обновленные версии Grand Cherokee и Grand Wagoneer.

Экспозиция Jeep на выставке Detroit Auto Show 2026 в Детройте, 14 января 2026 года Rebecca Cook/Reuters

Cadillac

Респектабельный американский Cadillac выставил на автосалоне концепт Elevated Velocity, который уже успел блеснуть в Монтерее. Он демонстрирует будущее кроссоверов американской премиум-марки. Пропорции его кузова характерны для бензиновых машин, но это чистый электромобиль. Колеса машины снабжены подсветкой, для доступа в салон предусмотрены подъемные двери.

Кроме того, в Elevated Velocity реализованы необычные функции: он может ездить без водителя и сам стряхивать с себя пыль.

Abrams с джойстиком

На фоне автомобильных экспонатов Детройта неожиданно в одном из выставочных павильонов показали новую версию танка Abrams. Главная особенность этой модификации — контроллер Fanatec, который используется для видеоигр. С его помощью можно управлять основным функционалом боевой машины.

Эспозиция армии США с прототипом танка M1E3 Abrams на выставке Detroit Auto Show 2026 в Детройте, 14 января 2026 года Jose Juarez/AP

«Ранний прототип M1 E3. Это следующая ступень развития танка Abrams, созданная для модернизации под будущие условия боя», — цитирует Fox 2 инженера армии США Райана Никола.

Американские военные пояснили, что целью создания такого танка было сокращение экипажа до трех человек, а также использование башни, управляемой дистанционно.