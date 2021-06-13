Жириновский предложил закрыть границы из-за ситуации с COVID-19

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно закрывать границы с другими странами на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Не закрыли вовремя авиасообщение с Индией, тянули, и вот в Москве резкий рост заболеваемости, а врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению. Это же индийский штамм, о котором так много говорили», — написал Жириновский.

По его мнению, пора «прекращать все эти заигрывания» с возобновлением авиасообщения с другими странами.

«Надо оставить границы закрытыми, пока болезнь по всему миру не пойдет на спад», — обращает внимание Жириновский.

Кроме того, он добавил, что «эти открытия стоят жизни сотням и тысячам россиян».

В России зафиксировали 14 723 случая коронавируса за сутки. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами. В список попали Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания. Почти по всем направлениям ввели квоты на полеты.