Раскрыта позиция Путина по Донбассу

Колесников: Путин не ставит под вопрос принадлежность Краматорска и Славянска
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с бизнесом заявил, что Российская Федерация не ставит под вопрос принадлежность Краматорско-Константиновско-Славянского узла в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) Об этом заявил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Путин утверждал, что РФ до сих пор готова пойти на те уступки, которые он тогда, в Анкоридже, принял для себя. Идет речь о том, что «Донбасс — наш». Было сказано, что «вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается»», — отметил Колесников.

При этом указал спецкор, Москва не исключает частичного обмена территориями с Киевом.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». Сейчас Киев «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям.

Ранее украинский депутат обвинил Зеленского в затягивании переговоров.

