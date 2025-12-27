Размер шрифта
Зеленский созвонился с премьером Канады перед встречей с Трампом

Зеленский поговорил с премьером Канады Карни перед встречей с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер Канады Марк Карни провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события на переговорном треке по Украине. Об этом сообщили в офисе канадского лидера, пишет РИА Новости.

Беседа прошла на фоне возможного предстоящего визита Зеленского в США. Накануне журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова украинского официального лица, сообщал о возможной встрече президента США Дональда Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

«Премьер-министр и президент обсудили последние события в рамках продолжающихся мирных переговоров», — отмечается в сообщении.

В офисе добавили, что Карни в телефонном разговоре подчеркнул необходимость ужесточения антироссийских санкций.

По данным телеканала CNN, перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также с лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

До этого Трамп подчеркнул, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

Ранее депутат Рады предостерег Трампа от встречи с Зеленским.

