Невролог объяснил, может ли проявиться эпилепсия из-за гирлянд

Зимой гирлянды часто появляются на окнах домов и магазинов задолго до торжества и не выключаются ни днем, ни ночью. О том, вредно ли постоянно находиться рядом с мигающими огнями, «Газете.Ru» рассказал эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-невролог, руководитель Центра алгологии Сергей Новиков.

По словам врача, постоянное мерцание света может привести к приступу эпилепсии — хронического неврологического заболевания, проявляющегося повторяющимися судорожными приступами, часто с угнетением сознания. Одним из таких факторов, провоцирующих ухудшение состояния больного, является мерцающий свет, в том числе свет от праздничных гирлянд. В то же время недостаток сна и изменение режима дня, а также употребление алкоголя тоже повышают риск приступа у людей, имеющих склонность к эпилепсии.

«При фотосенситивной форме эпилепсии приступы провоцируются зрительными стимулами, такими как ритмичное мерцание света или быстро меняющиеся изображения. Человек может среагировать на любые светящиеся рекламные щиты, быструю смену картинок на экране телевизора, новогодние гирлянды и даже на быстрые смены вида за окном движущегося поезда. Механизм возникновения приступа заключается в том, что световые импульсы воздействуют на зрительную кору головного мозга, вызывая аномальную синхронную активность нейронов, которая затем распространяется на кору головного мозга, вызывая приступ», — объяснил он.

По данным исследований, фотосенситивность выявляется у 3–5% пациентов с эпилепсией, чаще всего у детей и подростков. Приступ может быть спровоцирован и у людей со скрытой эпилептической активностью.

«К счастью, у абсолютно здоровых людей приступы из-за обычной гирлянды встречаются крайне редко, однако иногда могут появиться фоточувствительные реакции, такие как головная боль или головокружение», — добавил врач.

Для пациентов с эпилепсией праздничные гирлянды представляют потенциальный риск из-за следующих характеристик:

Частота мерцания. Опасный диапазон — 3–30 Гц. Многие гирлянды работают в этом интервале.

Контрастность. Резкий переход от темноты к яркому свету усиливает нагрузку на зрительную систему.

Близкое расстояние. При декоративном использовании гирлянды часто находятся в поле зрения на малом расстоянии.

Цвет света. Синий и белый свет обладают большей фотостимулирующей активностью.

Чтобы минимизировать риски, врач рекомендует выбирать гирлянды, сертифицированные и соответствующие стандартам, с частотой мерцания менее 3 Гц или более 50 Гц (поскольку глаза человека не воспринимают их как мерцание), постоянным режимом свечения, теплым белым цветом и умеренной яркостью. Размещать гирлянду стоит так, чтобы расстояние между ней и глазами составляло не менее 50–100 см.

Для того, чтобы Новый год прошел без рисков, важно следовать простым правилам.

Избегайте гирлянд с быстрым миганием или стробоскопическими эффектами. Предпочтите постоянное свечение или медленное плавное затухание/раскручивание света — такие режимы не так агрессивны для нервной системы.

Не сидите под гирляндой долго: ограничьтесь 1–2 часами, делая перерывы каждые 30 минут. Размещайте украшения вне прямого поля зрения — например, на потолке или стенах, но не на уровне глаз.

При малейшем дискомфорте, например, ряби в глазах или головокружении, отключайте гирлянду.

Если во время использования гирлянд у человека внезапно начался приступ, важно сразу отключить все источники света, убрать острые или тяжелые предметы, о которые можно пораниться. Стоит аккуратно поддерживать человеку голову, при этом не сдерживая движения, т. к. это может привести к травмам.

Если судорожный приступ длится дольше 5 минут или повторяется, необходимо срочно вызвать скорую помощь. В том случае, если приступ прекратился сам, пациента все равно нужно оперативно показать неврологу или эпилептологу и пройти обследование.

