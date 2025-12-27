Размер шрифта
В половине регионов Украины отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу отменили в 11 регионах Украины
Воздушная тревога отменена в 11 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение об угрозе с воздуха больше не действует в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черкасской областях. При этом остальные регионы до сих пор находятся в «красной зоне».

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Сирены в городе начали звучать в 2:27 мск, в центральных и западных областях Украины — в 2:20 мск.

26 декабря глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко допустил вероятность нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. По его наблюдениям, «с начала осени каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему».

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.

