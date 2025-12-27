Размер шрифта
Новости. Общество

Эксперт рассказал, как повлияет шестидневная рабочая неделя на россиян

Академик Ляшок: шесть рабочих дней плоход скажутся на жизни россиян
Шестидневная рабочая неделя негативно скажется на жизни россиян. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По его словам, из-за шести рабочих дней подряд может вырасти число больничных, а также снизится уровень рождаемости.

«Увеличение продолжительности еженедельного рабочего времени потребует значительных изменений в трудовом законодательстве и в целом негативно отразится на многих аспектах жизни населения», — поделился академик.

Он напомнил, что сегодня Туровой кодекс не запрещает работодателям вводить шестидневку, но существуют ограничения по нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) и минимальному отдыху. К тому же, тенденция последних ста лет направлена на сокращение рабочей недели.

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России для поднятия экономики нужно ввести шестидневную рабочую неделю. По его словам, увеличение рабочей недели никак не скажется на здоровье граждан.

В СССР шестидневка была отменена с переходом на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными в марте 1967 года, при этом в некоторых сферах оставались «рабочие субботы» или сокращенные дни.

Ранее психотерапевт назвала главный минус шестидневки.

