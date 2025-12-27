Размер шрифта
Во Франции раскритиковали идею отправить под европейским флагом военных на Украину

Филиппо возмутился идеей направить войска на Украину под флагом Евросоюза
Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал идею отправки на Украину военного контингента под флагом Европейского союза (ЕС).

«Очевидно, это способ навязать идею «европейской армии», что является единственной настоящей целью всего этого кино против России», — отметил Филиппо.

Политик подчеркнул, что французским солдатам «совершенно нечего делать на Украине». Он также выразил уверенность, что французская армия всегда останется национальной и не станет носить символику ЕС.

26 декабря руководитель Европейской народной партии (ЕНП) и глава ее фракции в Европейском парламенте (ЕП) Манфред Вебер предложил отправить немецких военнослужащих на Украину под флагом Европейского союза. По мнению депутата, Европа должна сыграть ответственную роль в гарантиях безопасности для Украины. Он выразил уверенность, что от президента США Дональда Трампа не стоит ожидать урегулирования украинского конфликта исключительно с помощью американских военных.

Ранее депутат Рады предостерег Трампа от встречи с Зеленским. 

