В России призвали увеличить число бесплатных мест в вузах

Миронов предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Владимир Песня/РИА Новости

Число бюджетных мест в высших учебных заведениях необходимо увеличивать соразмерно сокращению платных мест. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, что число бесплатных мест в российских вузах практически не растет.

«В этом учебном году было 619 тыс., на следующий запланировано 620,5 тыс. Число бюджетных мест должно увеличиваться соразмерно уменьшению платных», — сказал политик.

Миронов призвал увеличить набор студентов по дефицитным направлениям. Он подчеркнул, что в России не хватает медицинских работников, преподавателей, указал, что стране необходимы инженеры различных профилей, ученые.

«Наша партия давно настаивает: обучение по необходимым стране, государству специальностям и в вузах, и в колледжах должно быть бесплатным», — заключил депутат.

22 декабря глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируется сократить примерно 45 тыс. платных мест в вузах.

В конце ноября этого года Правительство РФ утвердило подготовленные Минобрнауки правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Ограничения коснутся 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета.

Согласно документу, утверждены правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение. В ведомстве уточнили, что в список включены 30 бакалаврских и 12 специалитетских специальностей, тогда как по остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.

Ранее в Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок.

