Глава МЧС поздравил сотрудников с юбилеем ведомства

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников и ветеранов министерства с его 35-летием, отметив роль ведомства в обеспечении национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В видеообращении министр подчеркнул, что история МЧС — это «летопись мужества и самоотверженности». Он отдельно поблагодарил сотрудников, работающих в зоне специальной военной операции, в том числе пиротехнические подразделения, занимающиеся разминированием гражданских объектов.

Куренков также отметил внедрение искусственного интеллекта, беспилотных систем и робототехники для повышения эффективности работы. На особом контроле ведомства находится безопасность российской Арктики.

«За этим юбилеем — миллионы часов дежурств и выездов, благодарностей от людей, которым вы помогли», — сказал министр.

До этого российских спасателей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

