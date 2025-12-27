Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Глава МЧС поздравил сотрудников с юбилеем ведомства

Глава МЧС Куренков поздравил сотрудников с 35-летием министерства
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников и ветеранов министерства с его 35-летием, отметив роль ведомства в обеспечении национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В видеообращении министр подчеркнул, что история МЧС — это «летопись мужества и самоотверженности». Он отдельно поблагодарил сотрудников, работающих в зоне специальной военной операции, в том числе пиротехнические подразделения, занимающиеся разминированием гражданских объектов.

Куренков также отметил внедрение искусственного интеллекта, беспилотных систем и робототехники для повышения эффективности работы. На особом контроле ведомства находится безопасность российской Арктики.

«За этим юбилеем — миллионы часов дежурств и выездов, благодарностей от людей, которым вы помогли», — сказал министр.

До этого российских спасателей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин.

Ранее Путин рассказал об искусственном интеллекте в работе МЧС. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27513187_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+