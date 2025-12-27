В Госдуме оценили риск для украинских спортсменов остаться без соперников на Олимпиаде

Депутат Журова: Украина договорится и будет соревноваться сама с собой

Призывы украинских общественных деятелей к отстранению от Олимпийских игр стран, поддерживающих Россию, могут привести к тому, что украинские спортсмены останутся без соперников. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с РИА Новости.

Поводом для комментария стало заявление главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, призвавшего не допускать на Игры страны, поддерживающие Россию. Журова отметила, что подобные политические манипуляции «уже всем надоели».

«Если он хочет Китай, Бразилию, Индию, почти всю Африку отстранить, тогда просто Украина одна соревноваться будет», — сказала Журова.

Депутат также выразила сомнение, что Франция или другие западные страны поддержат радикальную позицию Шевченко. Она подчеркнула, что все больше государств стремятся к возобновлению спортивного сотрудничества с Россией.

25 декабря Шевченко подверг критике решение международных спортивных организаций о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026 и заявил о необходимости наказания за содействие России.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал слова Шевченко «фашистскими».

Ранее на слова Шевченко ответил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.