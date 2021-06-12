В Минске назвали цели санкций Запада против Белоруссии

Цель ужесточения санкций Запада против Белоруссии — стремление вызвать экономический кризис и «голодные бунты». Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, пишет РИА «Новости».

«Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть», — сказал Макей.

Министр также назвал «кощунственными» рассуждения о том, что сами белорусы хотят, чтобы против их страны были введены жесткие санкции. Также он рассказал, что представители белорусской оппозиции, которые живут за рубежом, «не нищенствуют», а имеют дорогие квартиры и дома.

«Нам достоверно известно, что буквально недавно тем (представителям белорусской оппозиции), кто находится в Польше, было четко сказано: «Если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование»», — сказал Макей.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине призвала правительство Германии ввести новый пакет санкций против Белоруссии.