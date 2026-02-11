В Госдуме сочли необходимым усилить контроль над тарифами ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все депутаты ГД считают необходимым брать тарифы ЖКХ под особый контроль. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — сказал Володин.

Он напомнил, что Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов. По его словам, региональные энергетические комиссии при принятии решений о повышении тарифов нередко действуют необоснованно.

Володин также сообщил, что правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами. Он подчеркнул, что все остальное необходимо держать под контролем, анализировать и проверять обоснованность, чтобы по возможности защитить интересы граждан.

Как сообщала Baza, россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

Ранее россиян предупредили о неприятных последствиях просрочки оплаты ЖКУ.