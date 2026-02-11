Размер шрифта
Общество

В Госдуме сочли необходимым усилить контроль над тарифами ЖКХ

Володин: депутаты ГД считают необходимым брать тарифы ЖКХ под особый контроль
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все депутаты ГД считают необходимым брать тарифы ЖКХ под особый контроль. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — сказал Володин.

Он напомнил, что Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов. По его словам, региональные энергетические комиссии при принятии решений о повышении тарифов нередко действуют необоснованно.

Володин также сообщил, что правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами. Он подчеркнул, что все остальное необходимо держать под контролем, анализировать и проверять обоснованность, чтобы по возможности защитить интересы граждан.

Как сообщала Baza, россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ в феврале 2026 года. Жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей сообщили, что получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

Ранее россиян предупредили о неприятных последствиях просрочки оплаты ЖКУ.
 
