Блогерша Юлия Пушман стала матерью во второй раз. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Пушман родила сына 10 февраля, а сейчас держит интригу в соцсетях. Имя новорожденного неизвестно.

В июле 2023 года блогерша впервые стала матерью. Юлия Пушман рассказала, что родила дочь. Блогерша опубликовала кадры с новорожденной и мужем Славой Басюлом. Ребенок появился на свет 6 июля. Малышка весит 3570 гр., а ее рост составляет 52 см. Поклонники поздравили звезду с пополнением.

Звезда объявила о пополнении в семье после того, как убедилась, что с малышом все в порядке. Блогерша отметила, что долгое время готовилась к беременности, но все равно ей было волнительно и страшно.

В январе Пушман поделилась историей, как потеряла ребенка. Во время УЗИ на 10-й неделе врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность.

Некоторое время девушка не могла принять эту новость и даже хотела еще раз сделать УЗИ, но потом отказалась, приняв случившееся.

