Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Юлия Пушман стала матерью во второй раз

Super: блогерша Юлия Пушман родила сына
pusshman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Юлия Пушман стала матерью во второй раз. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Пушман родила сына 10 февраля, а сейчас держит интригу в соцсетях. Имя новорожденного неизвестно.

В июле 2023 года блогерша впервые стала матерью. Юлия Пушман рассказала, что родила дочь. Блогерша опубликовала кадры с новорожденной и мужем Славой Басюлом. Ребенок появился на свет 6 июля. Малышка весит 3570 гр., а ее рост составляет 52 см. Поклонники поздравили звезду с пополнением.

Звезда объявила о пополнении в семье после того, как убедилась, что с малышом все в порядке. Блогерша отметила, что долгое время готовилась к беременности, но все равно ей было волнительно и страшно.

В январе Пушман поделилась историей, как потеряла ребенка. Во время УЗИ на 10-й неделе врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность.

Некоторое время девушка не могла принять эту новость и даже хотела еще раз сделать УЗИ, но потом отказалась, приняв случившееся.

Ранее Полина Диброва ответила на вопрос о свадьбе с Товстиком.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!