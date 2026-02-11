В Анапе криминалисты на месте происшествия в техникуме изъяли огнестрельное оружие

СК: на месте стрельбы в техникуме в Анапе изъяли оружие, гильзы и патроны

Криминалисты изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны на месте происшествия у индустриального техникума в Анапе, где ранее студент устроил стрельбу. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России по Краснодарскому краю.

«Следователи и криминалисты следственного управления СК России по Краснодарскому краю продолжают работу на месте происшествия в Анапе. В ходе осмотра изъято огнестрельное оружие, гильзы и патроны, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы в анапском колледже пострадали три человека, два из которых — сотрудники учреждения. 55-летний охранник получил серьезные травмы, спасти его не удалось. Известно, что у него осталась жена и дочь.

Также ранения диагностировали у 45-летней библиотекарши. Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Из студентов пострадал один молодой человек 2007-го года рождения, у него легкое ранение бедра.

11 февраля юноша пришел в индустриальный колледж с ружьем и стал стрелять в людей вокруг, он произвел не менее шести выстрелов.

Студенты в аудиториях услышали подозрительные звуки и забаррикадировались в помещениях.

По словам главы муниципального образования, первым принял удар на себя именно охранник. Он также вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Семье мужчины оказывают помощь психологи. Мобильный психологический центр организовали для студентов.

