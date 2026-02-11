«Выглядит как постановка». Криминалисты заявили об убийстве Курта Кобейна

Гибель лидера группы Nirvana Курта Кобейна до сих пор вызывает вопросы. Несколько независимых экспертов-криминалистов, изучив данные расследования, пришли к выводу: музыкант был убит, возможно, даже группой злоумышленников. «Газета.Ru» — о доказательствах, которые приводят исследователи, и реакции полиции на призывы вновь открыть дело.

Факт самоубийства лидера группы Nirvana Курта Кобейна в 1994 году в очередной раз подвергли сомнению. Группа независимых криминалистов, взглянув свежим взглядом на данные вскрытия и фотографии с места произошедшего, пришла к выводу, что музыкант был убит — либо одним злоумышленником, либо даже несколькими.

Исследователи привлекли Брайана Бернетта — специалиста по аналогичным случаям, когда жертву сначала накачивали наркотиками, а потом убивали из огнестрельного оружия. Как рассказала изданию Daily Mail Мишель Уилкинс, одна из участниц расследования, приступив к работе, уже через три дня Бернетт заявил:

«Это убийство. Надо что-то делать».

Как доказывают «убийство» Кобейна

Исследователи еще в октябре прошлого года опубликовали статью, в которой доказывают, что Кобейн стал жертвой убийства. По их мнению, музыканта накачали героином и застрелили. После чего его тело, вложив в руку дробовик, расположили там, где 8 апреля 1994 года его обнаружил электрик Гэри Смит: в оранжерее над гаражом дома 27-летнего Курта Кобейна в Сиэтле. Туда же подложили фальшивую предсмертную записку и набор для употребления героина.

К таким выводам они пришли, обнаружив ряд несоответствий между исходными данными и выводами, которые сделала полиция.

Тело Курта Кобейна в оранжерее на территории его дома в Сиэтле, 8 апреля 1994 года AP

Прежде всего, их смутил характер травмы, полученной Куртом Кобейном: по официальной версии, он погиб от выстрела в рот из полуавтоматического дробовика Remington M-11 20-го калибра. Но результаты вскрытия, по словам Уилкинс, показывают, что умер он не так быстро, как это должно было быть. Характер повреждений мозга и печени указывает на то, что музыкант страдал от недостатка кислорода, то есть умирал он, скорее, от передозировки героина. Кроме того, эксперты обратили внимание, что ранение в голову обычно вызывает кровотечение в дыхательных путях, однако в результатах вскрытия тела музыканта об этом не сказано.

В беседе с Daily Mail Мишель Уилкинс настаивает: возможные убийцы Кобейна аккуратно сфальсифицировали самоубийство.

«Для меня это выглядит как постановка сцены из кино, в которой кто-то хочет убедить вас, что это было самоубийство»,

— сказала она. Например, в кармане музыканта был найден чек на патроны для дробовика, из которого был произведен выстрел.

Еще один сомнительный для исследователей момент — аккуратно сложенный набор для употребления наркотиков с закрытыми шприцами. По их мнению, место произошедшего выглядело слишком опрятно для самоубийцы.

Эксперты уверены, что в том состоянии, в котором находился Кобейн, он попросту не мог поднять дробовик весом в два килограмма. Также их смутила слишком чистая, не залитая кровью рука, державшая ружье, которое лежало на груди музыканта.

Еще одно доказательство вероятного убийства — характер пятен крови на рубашке Курта Кобейна: по мнению Уилкинс, кровь не могла оказаться внизу, если только тело его не поднимали и не перекладывали.

Наконец, анализу подверглась и предсмертная записка артиста.

nirvana.com

«Ее верхняя часть написана Куртом, — заявила Уилкинс. — Там нет ничего о самоубийстве. Это, в основном, о его уходе из группы». Однако она обратила внимание на четыре последние строчки: «Даже если вы просто посмотрите на записку, вы заметите, что они написаны по-другому», — объяснила эксперт.

Эти несоответствия, однако, не убедили полицию Сиэтла. «Наш детектив пришел к выводу, что он умер в результате самоубийства, и наш департамент будет продолжать придерживаться этой позиции», — заявили Daily Mail полицейские.

Как был найден мертвым Курт Кобейн

Курт Кобейн был найден мертвым 8 апреля 1994 года. Полиция Сиэтла пришла к выводу, что он покончил с собой за несколько дней до этого — предположительно, 5 апреля. В его крови было найдено смертельное количество наркотических веществ. Поперек тела лежал дробовик, у левого уха — кровь. В цветочном горшке была предсмертная записка.

Незадолго до этого — 1 апреля — Кобейн сбежал из реабилитационного центра в Лос-Анджелесе, куда его уговорили лечь жена Кортни Лав и друзья (ему удалось перелезть через забор в человеческий рост). К тому моменту он страдал от наркозависимости. Его также много лет мучали необъяснимые боли в желудке, которые он глушил наркотиками и снотворным.

Курт Кобейн дает интервью в отеле Roppongi Prince в Токио во время японского турне, 1992 год Gutchie Kojima/Shinko Music/Getty Images

Уже 2 апреля он взял такси в Сиэтле и отправился в оружейный магазин. Водителю он сказал, что хочет купить патроны, поскольку его недавно ограбили. Дробовик 20-го калибра Кобейну купил его друг Дилан Карлсон. Музыкант не хотел приобретать оружие на свое имя, опасаясь, что его отберет полиция (так уже было дважды).

Причем тут Кортни Лав

Несмотря на то, что официальной версией гибели Курта Кобейна стало самоубийство, многие в это не поверили. Уже через неделю сиэтлский журналист и телеведущий Ричард Ли запустил серию передач под названием «Курт Кобейн был убит». Он нашел несколько несоответствий в полицейском отчете и опубликовал видео, снятое с дерева возле гаража Кобейна 8 апреля 1994 года, на котором можно было увидеть место гибели музыканта. В ответ несколько экспертов-патологоанатомов заявили, что при выстреле в рот бывает меньше крови, чем при выстреле непосредственно в голову.

В самоубийстве Кобейна сомневался и Том Грант — частный детектив, которого Кортни Лав нанимала для слежки за мужем после того, как тот сбежал из реабилитационного центра. По его мнению, обстоятельства смерти Кобейна были «полны лжи, логических несовпадений и бесчисленных несоответствий». Грант утверждал, что Кортни Лав, а также ее адвокаты и сторонники в шоу-бизнесе помогли скрывать правду от публики ради выгоды.

Курт Кобейн и Кортни Лав, 1992 год Lindsay Brice

В 1998 году режиссер Ник Брумфилд снял фильм «Курт и Кортни», в котором попытался сам докопаться до истины. Одно из интервью для картины дал лидер группы The Mentors Элдон Хоук, который заявил, что Кортни Лав заплатила за убийство Кобейна $50 тыс. и он даже знает, кто именно застрелил музыканта. Позже оказалось, что это последнее интервью Хоука, поскольку вскоре он попал под поезд. А Брумфилд пришел к выводу, что доказательств убийства Кобейна недостаточно, так что это было самоубийство. А Кортни Лав виновата в том, что для нее музыкант был уже «отработанным материалом» и она проявила мало заботы о нем.

Авторы книги «Кто убил Курта Кобейна?» 1999 года журналисты Иэн Гальперин и Мак Уоллес тоже были уверены, что в деле не обошлось без Кортни Лав. Дело в том, что она хотела развестись с музыкантом и наняла адвокатов, которые могли бы оспорить брачный договор, по которому их состояния разделялись. Они также обратили внимание, что коронер, проводивший вскрытие тела Кобейна, был другом Кортни Лав, так что конфликт интересов — налицо.

Прямых доказательств убийства Курта Кобейна журналисты не нашли, но сочли, что новых фактов достаточно, чтобы снова открыть дело. Этого не произошло.

В 2014 году, через 20 лет после гибели Курта Кобейна, в сетях появились сообщения, что дело могут открыть вновь. Полиции Сиэтла пришлось опровергнуть эти сообщения, но опубликовать полароидные снимки с места самоубийства лидера Nirvana — без тела, конечно, же.

Кроме того, СМИ сообщили, что детектив Майк Кисенски из Сиэтла, который специализируется на «глухих» делах, пересмотрел снимки и нашел четыре пленки, снятых на месте произошедшего, но в свое время не пущенных в работу.

Курт Кобейн во время записи в Hilversum Studios, Голландия, 1991 год Michel LinssenKmazur/Getty Images

«Я понимаю, почему у людей возникают вопросы, — заявил он тогда CNN. — Но мы же всегда можем указать на что-то одно и сказать: «А что, если…»

Он заключил: «Это было самоубийство. Дело закрыто».