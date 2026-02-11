РПЦ поддержала суд в деле против Исуса Петровича Христоса

Суд в Казани обязал россиянина с именем Исус Христос поменять имя — по версии прокуратуры, «смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина». Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал решение суда.

«Мы считаем, что решение суда обоснованно. Что касается имени Иисус, то его использование для новорожденных является нормой для стран Латинской Америки. Для России и стран Восточной Европы — это не принято. Если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», то, конечно, возникает вопрос о вменяемости», — сказал он.

Предыдущее имя Исуса Петровича Христоса из Казани — Евгений Петрович Чекулаев. По версии министерства юстиции и прокуратуры, смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом россиянина, пишет РИА «Новости». Прокурор по делу также заявил, что имя Исуса Петровича вводит людей в заблуждение ассоциацией с личностью Иисуса Христа, что «является оскорблением чувств верующих».

В публикациях СМИ также говорится, что ранее Исус Христос (Чекулаев) был судим за кражу и разбой, в прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире.

