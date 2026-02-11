Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

РПЦ поддержала суд в деле против Исуса Петровича Христоса

В РПЦ назвали невменяемыми россиян, выбирающих для себя имя Иисус Христос
Илья Тимин/РИА Новости

Суд в Казани обязал россиянина с именем Исус Христос поменять имя — по версии прокуратуры, «смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина». Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал решение суда.

«Мы считаем, что решение суда обоснованно. Что касается имени Иисус, то его использование для новорожденных является нормой для стран Латинской Америки. Для России и стран Восточной Европы — это не принято. Если взрослый человек меняет имя на «Иисус Христос», то, конечно, возникает вопрос о вменяемости», — сказал он.

Предыдущее имя Исуса Петровича Христоса из Казани — Евгений Петрович Чекулаев. По версии министерства юстиции и прокуратуры, смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом россиянина, пишет РИА «Новости». Прокурор по делу также заявил, что имя Исуса Петровича вводит людей в заблуждение ассоциацией с личностью Иисуса Христа, что «является оскорблением чувств верующих».

В публикациях СМИ также говорится, что ранее Исус Христос (Чекулаев) был судим за кражу и разбой, в прошлом году его дважды штрафовали за фиктивную регистрацию мигрантов в квартире.

Ранее в РПЦ призвали запретить матерщинникам занимать высокие госдолжности.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!