Президент Польши назвал условие для переговоров с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при одном условии. Об этом пишет РИА Новости.

Навроцкий рассказал, что во время избирательной кампании ему задали вопрос, готов ли он сесть за один стол с Путиным. Он ответил, что готов говорить с каждым, но при условии, если это будет отвечать интересам Польши.

«Если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», — сказал Навроцкий на открытии заседания Совета национальной безопасности.

Еще в сентябре прошлого года Навроцкий высказывал другое мнение, заявляя, что не видит себя в роли переговорщика с Путиным. Тогда он заявлял, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире глава государства, способный вести переговоры с российским лидером.

До этого президент Франции Эммаунэль Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с Путиным. Он уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.
 
