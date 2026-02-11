«Вас, господин Зеленский, ненавидят все». На Украине начали планировать президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить о начале подготовки к выборам главы государства и референдуму по мирному соглашению с Россией уже 24 февраля. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинский лидер принял это решение под давлением американской стороны. При этом в Киеве уже бросились опровергать эти сообщения. Почему выборы и референдум могут сорвать мирный процесс и зачем они Зеленскому — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент Владимир Зеленский уже 24 февраля может объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США.

«Оба голосования должны состояться до 15 мая, в противном случае Соединенные Штаты пригрозили Киеву лишить всех предложенных гарантий безопасности»,

— говорится в материале.

По мнению FT, этот план свидетельствует о стремлении Зеленского максимально повысить свои шансы на переизбрание и убедить президента Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает с заключением мирного соглашения, если таковое возможно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано рассуждать о желании главы Украины Владимира Зеленского провести выборы в стране.

«Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Источник заявил, что, дескать, началась подготовка к выборам, потом источник также из администрации, из офиса киевского режима заявил, что это не так, опроверг эту информацию», — отметил представитель Кремля.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе Зеленского опровергли информацию FT.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — заявили в офисе украинского лидера.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко также не подтвердил информацию газеты Financial Times. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Никаких выборов на май не будет и референдума также. Никакой подготовки в Раде нет. Чтобы это было, нужен уже наработанный проект закона. Его нет и близко. Сначала нужно договориться о мире, а потом о выборах», — написал Гончаренко.

По его словам, идея, почему Зеленский «очень хотел» бы этих выборов, понятна. По оценке нардепа, «во время войны можно еще и на пять лет переизбраться», но украинскому лидеру это не удастся, поскольку его «ненавидят».

«Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все. От ваших коллег из «95 Квартала», друзей детства, жителей Кривого Рога, военных, даже вашего же стафа [сотрудников] в офисе. Вас просто ненавидят. И мечтают лишь об одном. Чтобы вы никогда больше не были ни на одной должности», — написал Гончаренко.

Официальные полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, но это не было сделано из-за военного положения в стране.

Зачем Штатам нужны выборы?

В своем материале FT отмечает, что план по проведению выборов и референдума по мирному соглашению до 15 мая соответствует стремлению США добиться подписания всех документов, которые позволят положить конец конфликту к июню. Об этом недавно заявил сам Зеленский в разговоре с журналистами.

«В Вашингтоне говорят, что хотят сделать все к июню, чтобы война закончилась. И они хотят четкого графика», — заявил украинский президент.

Очевидно, что США усилили давление на Украину в контексте необходимости проведения президентских выборов и референдума, отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

«На самом деле вопрос о выборах поднимался представителями американской элиты еще в 2023 году, но с приходом администрации Трампа украинским лоббистам стало сложнее отбиваться от этой необходимости.

Тем более, что российская сторона несколько раз говорила о необходимости избрания легитимного президента для подписания любых мирных соглашений», — сказал политолог.

Он отметил, что украинская сторона также могла выставить Штатам встречные требования о дополнительном финансировании якобы для проведения выборов и об обеспечении безопасности на срок проведения голосований.

«Учитывая, что украинцы любят выдвигать неадекватные встречные требования, я не думаю, что Штаты удовлетворят их. Даже если Зеленский 24 февраля анонсирует, что готов провести президентские выборы и референдум, вряд ли он это сделает без условий. Поэтому в ближайшем будущем мы скорее всего не увидим никаких подвижек по этому направлению, но Киев получит возможность говорить, что со своей стороны Украина готова пойти на все для мира, это только Россия и США что-то затягивают», — заявил Дудаков.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде, 28 декабря 2025 года Alex Brandon/AP

По его мнению, внутри администрации Трампа есть силы, которые не против использовать тему выборов, чтобы привести к власти в Киеве кого-то более договороспособного.

«Другое дело, что такой компромиссной фигуры на политическом горизонте пока не наблюдается. С натяжкой можно разве что Тимошенко назвать, которая всеми силами старается из себя изображать приверженца США. Однако за нее не проголосует народ и тут опять американцы попадают в тупик», — заключил Дудаков.

Масштабные фальсификации

Представители российского экспертного сообщества выразили сомнения в честности и прозрачности возможных выборов президента и референдума на Украине. В частности, об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Я не уверен, что Зеленский будет проводить голосования честно, потому что в таком случае он со стопроцентной вероятностью проиграет. Мы знаем, какие потери понесла Украина в ходе спецоперации, народ Украины также об этом знает и это отнюдь не способствует популярности Зеленского.

Я не думаю, что народ захочет и дальше видеть во главе своего государства комика и неонациста», — сказал сенатор.

Он напомнил, что многие опросы общественного мнения неоднократно в последнее время показывали, что Зеленский потерял поддержку населения.

«Скорее всего фальсификации будут и в рамках референдума по мирному соглашению. Многие жители Украины уже настолько устали от военных действий, что будут голосовать за скорейшее мирное урегулирование, но властям в Киеве это не подходит, так что они опять прибегнут к фальсификациям», — уверен Джабаров.

Сенатор добавил, что подделать итоги обоих голосований будет очень легко еще и потому, что наблюдателями скорее всего выступят представители дружественных Киеву европейских стран, отметил сенатор.

«Европейские союзники Киева умеют закрывать глаза на те факты, которые им невыгодны, и никогда не допустят отклонения от намеченного плана», — заключил Джабаров.

Похожими опасениями с «Газетой.Ru» поделился и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина находится в состоянии нацистской диктатуры, оппозиционные силы полностью отсутствуют, так о каких честных выборах в таком случае может идти речь?» — сказал политик.

По его мнению, провести выборы и голосования по референдуму сами по себе не проблема, но другое дело — какая будет реакция сторон участников конфликта на такие фальсифицированные выборы.

«Если главная проблема только в том, что Зеленский является нелегитимным президентом, то сфальсифицированные выборы формально решат эту проблему. Понятно, что Россию не устроит такой вариант, потому что одной из главных задач СВО была денацификация Украины, а она не решится простыми выборами и голосованием по референдуму. Без создания соответствующих условий эти голосования станут путем к сохранению действующего режима и продолжения конфликта на долгие годы», — заключил Азаров.

Бывший премьер также обратил внимание на то, что проведение референдума по мирному соглашению, в рамках которого бы описывался отказ Украины от претензий на Донбасс, выглядит невозможным не только с точки зрения российской конституции, но и банального здравого смысла.

«В референдуме о заключении мирного соглашения и признании территорий Донбасса полностью российскими должны принимать участие исключительно жители Донбасса. Однако вряд ли в нынешних условиях это представляется возможным. Ну а без их участия я совершенно не вижу смысла в подобном голосовании», — пояснил политик.

Азаров также подчеркнул, что проведение подобного референдума будет противоречить российской конституции, по которой Донбасс уже является российской территорией.

Сорвать мирную инициативу

Фальсификации президентских выборов — это только часть большой проблемы, так как итоги референдума могут в целом подорвать всю мирную инициативу США, считает политолог Кирилл Коктыш.

«Фальсифицировать голосования можно очень легко, запустив электронный учет голосов, ключи от которого будут исключительно у киевских властей. Эта схема вполне реально сорвет все мирные переговоры, так как после референдума, где народ якобы выскажется против мирного соглашения с Россией, говорить уже будет просто не о чем», — сказал политолог «Газете.Ru».

Читайте также В России раскрыли главных соперников Зеленского на выборах 13:40

По его мнению, такому сценарию развития событий вряд ли смогут помешать даже сами Штаты.

«У США не то чтобы есть большой ресурс для контроля прозрачности голосований на Украине. Американцы даже у себя в стране до конца этот порядок наладить не могут», — заявил Коктыш.

Для Зеленского подобные голосования на самом деле — это не самый худший вариант, так как он таким образом маневрирует между своими интересами и требованиями Соединенных Штатов, заключил Коктыш.