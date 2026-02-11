Размер шрифта
«Он наш герой»: родители студентов анапского колледжа — о погибшем во время атаки охраннике

Мама студентки анапского колледжа заявила, что погибший охранник спас всех детей
«Telegram-канал SHOT»

Охранник индустриального колледжа Анапы принял атаку вооруженного студента на себя и этим спас всех учащихся. Об этом «Газете.Ru» рассказала мама одной из студенток учебного заведения, Марина.

«Охранник — наш герой, он принял все на себя. Моя дочь сидела под партой в аудитории на третьем этаже. Учитель забаррикадировал вовремя дверь шкафом, то есть все тихо сидели, спокойно. Дочка не испугалась, я с ней была на связи. В общем, охранник, я думаю, спас всех наших детей. Его звали Николай, и дочь сегодня с ним здоровалась. Говорит, хороший, приветливый был. Страшно подумать, что бы было, если бы он не вызвал вовремя подмогу и не принял все на себя. Дочь в это время хотела спуститься в туалет на первый этаж. Ну вот как-то Господь отвел», — рассказала Марина.

11 февраля студент первого курса одного из техникумов Анапы открыл стрельбу во время занятий второй смены. По предварительной информации, он произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате нападения погиб охранник учебного учреждения. Предварительно, еще два человека получили ранения средней тяжести.

Стрелка задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что стрелок из анапского колледжа предупреждал об атаке учебного заведения.
 
