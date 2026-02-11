Размер шрифта
Подростку, который пришел в школу с топором, избрали меру пресечения

В ХМАО подростка, пришедшего в школу с топором, отправили под домашний арест
Александр Кряжев/РИА Новости

В ХМАО суд избрал меру пресечения подростку, который стал фигурантом уголовного дела после появления в школе с оружием. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Молодому человеку уже предъявили обвинение, на данный момент несовершеннолетний находится под домашним арестом.

Помимо основного дела, фигурантом которого выступает школьник, по факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.

«В рамках расследования уголовных дел будет проверена деятельность охранной организации на предмет соответствия требованиям безопасности», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в городе Советский. Молодой человек пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Его заметили около расписания, когда он якобы искал номер кабинета, в котором у его обидчиков урок.

Нападение удалось предотвратить, силовики задержали несовершеннолетнего.

Ранее в Анапе возбудили уголовное дело по факту стрельбы в техникуме.
 
