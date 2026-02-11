Зеленский заявил о несогласии Украины и России с позицией США по Донбассу

Зеленский: Россия и Украина не в восторге от предложения США по Донбассу

Украина и Россия не согласны с предложением США создать на Донбассе свободную экономическую зону. Об этом рассказал Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, обе стороны на данный момент скептически относятся к предложению создать на Донбассе свободную экономическую зону.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи создания свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей — давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — отметил украинский президент.

Также Зеленский рассказал Bloomberg, что следующий раунд переговоров по Украине может состояться 17 и 18 февраля в США. На нем будет обсуждаться территориальный вопрос, «последовательность подписания документов» и мониторинг прекращения огня. Также планируется встреча представителей США и Украины, посвященная экономическим вопросам.

Однако пока неясно, согласилась ли Россия ехать в Америку, добавил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заявил, что конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, «если переговоры будут проходить добросовестно».

24 декабря 2025 года Владимир Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Он назвал самым проблемным территориальный вопрос и рассказал, что Украина предлагает остановить конфликт на линии соприкосновения, Москва настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса, а США предлагают создать на части ДНР свободную экономическую зону, для образования которой на Украине необходимо провести референдум.

В январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя и подчеркнул, что власти страны не готовы к компромиссам, связанным с нарушением территориальной целостности государства.

11 февраля газета Financial Times написала, что 24 февраля Зеленский может объявить о проведении на Украине выборов и референдума по мирному соглашению с Россией.

Ранее на Украине заявили о необходимости вернуть территории после заключения мира.