BMW отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру

BMW отзывает по всему миру более 500 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает газета Bild.

Официальной информации от концерна пока не поступало.

Компания ранее обнаружила, что припри запуске двигателя возможно короткое замыкание. Эта проблема касается машин BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году было проведено 29 отзывных кампаний, под них попали 486,6 тыс. транспортных средств.

По сравнению с 2024 годом число машин с заводскими недостатками выросло в 3,5 раза (139 тыс. авто).

Большинство отзывных кампаний (более 452 тыс. авто) касается легковых автомобилей. Под сервисные кампании также попали 33 820 грузовиков и легких коммерческих моделей, а также девять полуприцепов. Среди брендов, которые проводили такие кампании: «Урал», Lada Vesta, Xray, Largus и Niva, Shacman, FAW, Kia, Tank.

