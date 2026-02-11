Размер шрифта
Политика

В Европе рассказали, кто может помешать Украине вступить в ЕС

Аналитик Кошкович: только Венгрия может предотвратить вступление Украины в ЕС
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственная надежда предотвратить вступление Украины в ЕС – это Венгрии. Об этом на своей странице в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Единственная ваша надежда предотвратить вступление Украины в ЕС в следующем году и нанесение сокрушительного удара всему союзу — это Венгрия», — подчеркнул он.

10 февраля издание Politico написало, что у Евросоюза есть несколько вариантов, как обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС. А именно европейцы рассчитывают на проигрыш премьер-министра страны Виктора Орбана на апрельских парламентских выборах в Венгрии председателю оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру.

Если же Орбан победит, то европейские лидеры планируют попросить президента США Дональда Трампа надавить на него либо же применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить права государства-члена ЕС.

Затем Орбан отметил, что планы Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход вето Венгрии являются объявлением войны Будапешту.

Также 10 февраля Politico сообщило, что европейские страны разработали пять шагов по принятию Украины в ЕС в 2027 году. А в январе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев технически готов открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Украина будет готова полностью вступить в ЕС.

Ранее Кошкович сравнил новые антироссийские санкции с ударом об стену.
 
