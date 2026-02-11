Размер шрифта
В Грузии призвали Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США

Политолог Мамрадзе: Грузии и Азербайджану не стоит многого ждать от США
Kevin Lamarque/Reuters

Армении и Азербайджану не стоит впадать в эйфорию в отношениях с Вашингтоном. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку и Ереван.

Аналогичную эйфорию, по его словам, испытывала Грузия в 2008 году, когда экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «развязал кровавую военно-политическую авантюру», понадеявшись на США. И эта эйфория быстро сменилась паническими настроениями, отметил аналитик.

«Конечно, у США есть конкретные интересы. К примеру, энергетическое сотрудничество со странами Южного Кавказа. И конечно же, Россию это не может не тревожить. Вот почему я призываю быть прагматиками, выверять каждый шаг и не повторять прошлых ошибок», — подчеркнул Мамрадзе.

Он призвал руководство Армении и Азербайджана прописать в отношениях с Вашингтоном четкую дорожную карту, которая «избавит от завышенных ожиданий».

9 февраля Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве Трампа, пишет Bloomberg.

10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Москва ищет варианты возобновления работы Русского дома в Баку.
 
