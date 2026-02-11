Размер шрифта
Эксперт рассказал, имеет ли ГОСТ на чак-чак отношение к халялю

Глава центра «Халяль» Газизов: ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к халялю
Pannet/CC BY-SA 4.0

ГОСТ на чак-чак не имеет отношения к нормам халяля. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор международного центра сертификации и стандартизации (МЦСиС) «Халяль» при Духовном управлении мусульман (ДУМ) России Айдар Газизов.

«Это ГОСТ на сам продукт, на его приготовление. В чак-чаке запрещенных ингредиентов по сути нет: растительное масло, тесто, мед. Здесь нет убоя. В данном случае к халялю этот ГОСТ не имеет отношения», — сказал эксперт.

В России с 1 января вступил в силу ГОСТ на изготовление татарского блюда чак-чак. Согласно стандартам, десерт должен представлять собой обжаренные в масле палочки из теста длиной не более пяти сантиметров и в диаметре не более одного сантиметра. Блюдо следует подавать в форме конуса, пирамиды или полусферы. При этом чак-чак должен быть покрыт медово-сахарным сиропом или медом, а также иметь неровную поверхность от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого цвета.

Ранее Роскачество сообщило о разработке ГОСТа на русскую кухню.
 
