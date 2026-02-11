На российской таможне пять раз останавливали граждан с высушенными мухоморами

Россияне пытались вывезти в Эстонию сушеные шляпки мухоморов и попались на границе, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За несколько дней на таможенном посту в Ивангороде пресекли пять попыток провезти по два килограмма сушеных шляпок красного мухомора. Этот товар, как уточняется, можно вывозить из страны только при наличии разрешительного документа.

Однако жители Нарвы, российские граждане, всякий раз следовали в Европу через «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии при себе вещей, подлежащих декларированию.

В их багаже обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с грибами. Экспертиза подтвердила, что исследуемые образцы являются «шляпками высушенных плодовых тел мухомора красного».

Санкт-Петербургская таможня возбудила пять дел по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров и по ст. 16.3 за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. Виновным грозит административная ответственность.

Ранее россиянка вернулась из Вьетнама с крокодилом и нарвалась на административное дело.