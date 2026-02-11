Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На российской таможне пять раз останавливали граждан с высушенными мухоморами

Российская таможня задержала россиян, которые пытались вывезти грибы в Эстонию
Федеральная таможенная служба

Россияне пытались вывезти в Эстонию сушеные шляпки мухоморов и попались на границе, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За несколько дней на таможенном посту в Ивангороде пресекли пять попыток провезти по два килограмма сушеных шляпок красного мухомора. Этот товар, как уточняется, можно вывозить из страны только при наличии разрешительного документа.

Однако жители Нарвы, российские граждане, всякий раз следовали в Европу через «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии при себе вещей, подлежащих декларированию.

В их багаже обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с грибами. Экспертиза подтвердила, что исследуемые образцы являются «шляпками высушенных плодовых тел мухомора красного».

Санкт-Петербургская таможня возбудила пять дел по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров и по ст. 16.3 за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу. Виновным грозит административная ответственность.

Ранее россиянка вернулась из Вьетнама с крокодилом и нарвалась на административное дело.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!