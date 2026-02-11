Сотрудник «Мираторга» погиб в Брянской области в результате атаки ВСУ

В Брянской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб сотрудник компании «Мираторг». Об этом сообщил в своем канале в Max глава региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Бровничи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования», — написал он.

Губернатор добавил, что семье погибшего окажут необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

В начале февраля другой сотрудник «Мираторга» получил ранения в результате атаки ВСУ по Свескому району региона. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Тогда были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль, рассказывал губернатор.

Ранее в Брянской области при атаке дронов пострадали сотрудники агропредприятия.