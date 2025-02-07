Масленица 2025: когда начинается, история и традиции праздника

Хозяйки скоро достанут чугунные сковородки, чтобы испечь свои лучшие блинчики — кружевные, румяные и ароматные. Уже с 24 февраля стартует Масленичная неделя, полная веселья, гостеприимства и старинных обычаев. Впереди яркие народные гулянья, катания с горок и, конечно же, ритуал сожжения соломенного чучела. Подробнее о праздничной неделе — в материале «Газеты.Ru».

Когда Масленица в 2025 году

Масленица — один из самых ярких и веселых славянских праздников, который на протяжении веков был приурочен к проводам зимы. По разным данным, в дохристианскую эпоху дату Масленицы связывали то с 24 февраля (днем почитания Велеса — покровителя скота и земледелия), то с периодом весеннего равноденствия (21–22 марта), когда по древнеславянскому календарю начинался новый год.

Однако стоит понимать, что в Масленице немало языческих корней, отметил в беседе с «Газетой.Ru» религиовед Юрий Табак. С приходом христианства порядок празднования изменился и постепенно вошел в церковный календарь. В древние времена праздник мог продолжаться две недели, но сегодня Масленица — это неделя перед Великим постом.

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

С 24 февраля по 2 марта продлится масленичная неделя в 2025 году

История праздника

Эволюция названий праздника прошла через самые разные прозвища: ее именовали и Перебухой, и Объедухой, и Касаточкой, а порой и Сахарными устами. Однако то название, к которому мы все привыкли — «Масленица», — вероятнее всего, возникло благодаря появлению в домах свежего масла, когда коровы начинали давать первое молоко в начале весны. Позже, уже в XVIII веке, Церковь официально признала праздник и закрепила за ним свое собственное наименование — Сырная седмица.

В советские годы Масленицу пытались вытеснить антирелигиозной пропагандой, организуя в ее период, например, атеистические парады и мероприятия. Однако сейчас праздник пользуется популярностью, особенно в православной среде. При этом традиционные языческие элементы практически исчезли, уступив место главным образом кулинарным особенностям и символике. Юрий Табак религиовед

В эпоху язычества у славян Масленица была напрямую связана с проводами зимы и приходом весны. Ее отмечали в период весеннего равноденствия, когда природа пробуждалась, а день начинал уравниваться с ночью. С принятием христианства этот колоритный и любимый народом праздник не канул в прошлое, а обрел новое звучание. Церковь не стала его отменять — вместо этого Масленицу вписали в православный календарь, сделав своеобразной подготовкой к Великому посту.

Впервые в письменных источниках Масленица упоминается в XVI веке, однако историки сходятся во мнении, что ее корни уходят далеко глубже. По одной из версий, древние славяне посвящали торжества Яриле — богу солнца и плодородия, что также объясняет традицию печь круглые блины, напоминающие солнце. По другому предположению, празднества устраивали в честь Велеса — покровителя скота и земледелия. Так или иначе, Масленица и по сей день остается символом перехода к теплому времени года.

Масленичная неделя по дням

Масленица делится на семь тематических дней, каждый из которых издавна имеет собственное название и особые обычаи. Многие ритуалы живы и по сей день, хотя некоторые приобрели более современный облик.

Сама масленичная неделя делится на разные периоды, которые продуманы так, чтобы плавно входить в Великий пост. <...> С другой стороны, это еще и праздничный момент — каждый день посвящен каким-либо событиями. Причем в каждом регионе были свои особенности. Юрий Табак религиовед

close Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Понедельник — «Встреча». С этого дня начинается приготовление блинов — главного символа праздника. По поверью, первый блин следовало отдать нуждающемуся, чтобы задобрить судьбу и поделиться теплом с теми, кто в нем нуждается. В понедельник также выбирали место для установки соломенного чучела, которое позже сжигали, провожая зиму.

Вторник — «Заигрыши». Наступал черед народных гуляний и катания с горок. Молодые люди охотно собирались вместе, приглядываясь друг к другу в надежде на будущую свадьбу после Великого поста. Такие смотрины часто проходили весело и шумно, ведь Масленица всегда славилась размахом.

Среда — «Лакомка». В этот день угощения выходили на первый план: блины, пироги, пряники и прочие сладости. По давней традиции, зять отправлялся к теще на блины, при этом считалось особой честью, если угощение было приготовлено с душой и от всего сердца.

Четверг — «Разгуляй». Самое время для настоящих народных забав — снежных баталий, шуточных боев за снежную крепость, каруселей и ярмарочных развлечений. Шум и веселье в этот день считались обязательными, чтобы зимняя стужа быстрее уступила место теплу.

Пятница — «Тещины вечерки». Роль хозяина праздника здесь брал на себя зять. Он должен был отблагодарить тещу за все угощения и пригласить ее к себе на блины, приготовленные собственными руками. Это символизировало уважение к «второй маме» и укрепляло семейные связи.

Суббота — «Золовкины посиделки». Теперь уже супруга приглашала к себе родню мужа, уделяя особое внимание его сестрам. Вечером за общим столом не только угощались, но и гадали на любовь, семейное счастье и будущее потомство. Сейчас же такие обычаи принимают форму дружеских шуток.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье». Завершение Масленицы всегда наполнено глубоким смыслом. Люди просили друг у друга прощения, обмениваясь объятиями и добрыми словами, вспоминали умерших. Вечером торжественно сжигают соломенное чучело зимы, таким образом отпуская стужу и встречая долгожданное весеннее обновление.

«Великий пост следует начинать с чистым сердцем и душой. Это время глубоких размышлений и духовного сосредоточения. Масленица призвана подготовить человека к этому важному периоду через искреннее покаяние и примирение. Считается, что для вхождения в гармоничные отношения с Богом необходимо прежде обрести мир с окружающими и избавиться от внутренних преград», — отметил религиовед.

Традиции и обычаи праздника

За праздничную неделю люди стараются не только вдоволь наесться блинами и другими лакомствами, но и повеселиться, прежде чем наступит длительный Великий пост. С давних пор Масленицу сопровождали шумные гулянья: строили крепости из снега, скатывались с ледяных горок, устраивали кулачные бои и заглядывали друг к другу в гости. Многие традиции дожили и до наших дней, но некоторые приобрели более спокойный современный облик.

Один из неотъемлемых элементов праздника по сей день — сожжение соломенного чучела в последний день масленицы. Это — яркий и зрелищный ритуал проводов зимы и встречи весны. Обычно этому чучелу придают женский облик и наряжают в пестрые одежды. На протяжении всей Масленой недели его возят по улицам, поют песни и славят уходящую зиму.

close Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Наши предки верили: сидеть дома в одиночестве во время Масленицы — значит оттолкнуть счастье. Наоборот, это время, когда стоит распахнуть двери для друзей и соседей, позвать всех к накрытому столу и самому не бояться заглянуть в гости без особого приглашения. Так что заранее позаботьтесь о порядке в доме и запаситесь продуктами для угощений, ведь на Масленицу принято угощать щедро и с радостью.

По традиции первые три дня (с понедельника по среду) называются «узкой Масленицей»: в этот период еще можно заниматься хозяйственными и бытовыми делами, обмениваться угощениями и подготавливать дом к приходу гостей. Но начиная с четверга наступает так называемая «широкая Масленица»: тут уже пора забыть о работе, выйти к людям и посвятить время родным и близким. Считалось, что одиночество и скука в эти дни — не лучший спутник, если не хотите отпугнуть от себя удачу на весь год.

В период Масленицы в среду и пятницу нет поста, но мясные блюда уже исключают из рациона в знак того, что строгий пост не за горами. Тем не менее молочные продукты и яйца остаются под рукой, что и объясняет обилие блинов, сырников, пирогов и других угощений на праздничном столе. Кроме того, принято посещать храмы и поминать усопших. В этот период там читают молитва преподобного Ефрема Сирина — она будет на слуху верующих все дни грядущего поста, кроме субботы и воскресенья.

Приметы на Масленицу

Если первый блин выйдет тонким и кружевным, то год обещает быть легким и наполненным приятными событиями. А вот плотный и толстый блин — знак того, что предстоит немало потрудиться, чтобы добиться успеха.

Считалось дурной приметой резать блины ножом — это якобы могло накликать беду и неприятности на дом, поэтому блины всегда аккуратно сворачивали руками.

Если в ночь перед Масленицей ударит сильный мороз, значит, лето будет умеренно теплым, без изнуряющей жары.