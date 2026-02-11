Размер шрифта
Лавров заявил, что на Аляске «Русью пахнет»

Лавров: на Аляске ощущается русский дух, там Русью пахнет
Сергей Гунеев/РИА Новости

На Аляске ощущается русский дух. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, пишет ТАСС.

«На Аляске вообще русский дух, там Русью пахнет», — сказал глава российского МИД, комментируя диалог РФ и США по итогам двустороннего саммита в Анкоридже.

До этого президент США Дональд Трамп повесил на стену в Белом доме фотографию, подаренную ему российским лидером Владимиром Путиным после саммита на Аляске 15 августа 2025 года.

По словам журналистки Элизабет Ландерс, в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского президента, висит совместное фото Трампа и Путина с саммита в Анкоридже. По данным РИА Новости, этот снимок полностью совпадает по размеру и композиции с тем кадром, который российский лидер отправил американскому коллеге после саммита на Аляске. Это же фото Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, выяснило агентство.

Ранее в Кремле рассказали, остается ли еще «дух Анкориджа» в отношениях РФ и США.
 
