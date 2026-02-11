На энергообъекте в Запорожье произошел сильный пожар

В ночь на 11 февраля в Запорожье был поражен объект инфраструктуры, после чего начался крупный пожар. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на местные паблики и военные Telegram-каналы.

По информации журналистов, пламя поднималось на десятки метров, а зарево было видно за несколько километров. Воздушную тревогу в городе объявили в 21:52 мск, первые взрывы, как утверждается, произошли около 22:21 мск.

Авторы Telegram-канала «Военное дело» сообщили, что удар по подстанции был нанесен беспилотниками «Герань-2», после чего произошли аварийные отключения электроэнергии. По данным канала «Военкоры Русской весны», без света остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.

Сообщается, что коммунальные службы оперативно перевели системы водоснабжения и отопления на резервные источники питания. Кроме того, в городе открыли пункты обогрева.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Новость дополняется.